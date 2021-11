Wien (www.anleihencheck.de) - Was sich bereits Mittwochabend im Anschluss an den Zinsentscheid an den US-Börsen ankündigte, hat auch am Donnerstag auf de facto alle Börsen rund um den Globus durchgeschlagen: Nachdem die US-Währungshüter lediglich einen beginnenden Ausstieg aus den milliardenschweren Wertpapierkäufen verkündet hatten, begrüßten die Anleger die Erkenntnis, dass die Zinsen wohl dennoch einige Zeit niedrig bleiben würden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. ...

