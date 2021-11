Nach über 20 Jahren verkauft der schweizerische Pharmariese Novartis seine Beteiligung am ebenfalls in Basel domizilierten Konkurrenten Roche verkaufen. An wen? An Roche. Beide Konzerne profitieren von der Transaktion.Novartis (CH0012005267) und Roche (CH0012032113) entflechten sich. Dazu verkauft Novartis sein Aktienpaket von Roche an Roche. Darüber informierten heute beide Konzerne in Basel.Die Aktienbeteiligung machte rund ein Drittel der stimmberechtigen Inhaberaktien von Roche aus. Novartis erhält für die Beteiligung 20,7 Milliarden US-Dollar und macht ...

