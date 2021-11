Um 11:33 liegt der ATX TR mit +0.40 Prozent im Plus bei 7792 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Erste Group mit +4.62% auf 40.54 Euro, dahinter Addiko Bank mit +2.59% auf 14.875 Euro und RBI mit +2.58% auf 28.62 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16044 (+0.13%, Ultimo 2020: 13719). Ein Update zum gestrigen Tagessieger AT&S: Carmignac Gestion hat bei AT&S den erst am 29.10. gemeldeten Nettoshort von 0,65 Prozent des Grundkapitals per neuer Meldung 4.11. auf 0,11 Prozent reduziert. Der Eintrag in der FMA-Datenbank ist gestern erfolgt. Heute im Podcast werden wir noch weitere Bullets zu AT&S bringen. Wer noch in die Folge von gestern reinhören will: Gesprochen wurde über RBI und AT&S, die gerade heissesten Aktien an der Wiener Börse, den ...

