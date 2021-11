Pressemitteilung der Aves One AG:

Aves One kompensiert CO2-Fußabdruck und wird klimaneutrales Unternehmen

Die Aves One AG, eine Bestandshalterin langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons, hat nach der Veröffentlichung des ersten, freiwilligen Nachhaltigkeitsberichts ihre CO2-Emissionen für das Jahr 2020 berechnet. Um den CO2-Fußabdruck weiter zu reduzieren und gesellschaftliche Verantwortung vorzuleben, wurden die CO2-Äquavalente (CO2e) in Höhe von 222,6 t CO2e mit der Förderung eines Klimaprojekts im Virunga Nationalpark in der Demokratischen Republik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...