Unzählige Flugobjekte hat die Nasa in den letzten Jahrzehnten schon in das Sonnensystem befördert. Doch die nächste Mission ist eine, die es so noch nie gab. Ende November hat die Nasa eine Mission geplant, die für ein Novum sorgt. Die Mission trägt den Namen Double Asteroid Redirection Test, kurz "Dart", und ist der erste Vorstoß in das Feld der aktiven Planetenverteidigung. Ziel der Mission ist es, die Umlaufbahn eines Asteroiden zu ändern. Mehr zum Thema Astronomen fordern: Nasa soll riesiges Weltraumteleskop bauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...