Die Daimler-Aktie kann am Freitag von zwei neuen Kaufempfehlungen profitieren. Nach Metzler hebt auch Goldman Sachs das Kursziel für die Aktie des Automobil-Herstellers an.In Reaktion auf die Zahlen des Autokonzerns zum dritten Quartal hat Goldman Sachs-Analyst George Galliers seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2021 bis 2023 leicht erhöht. Nächster Kurstreiber dürfte der Kapitalmarkttag der Lkw-Sparte am 11. November sein, so Galliers. Sein Kursziel für die Daimler-Aktie hat er von 110 auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...