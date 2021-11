"Windkümmerer" unterstützen in Bayern Kommunen, die sich für den Ausbau der Windenergie interessieren. Nach einem Jahr Projektlaufzeit zieht Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger eine positive Bilanz. Bayern steckt in einem Windenergie-Dilemma. Außerhalb der 10-H-Abstandszone gibt es nicht genügend Flächen, um mit dem Ausbau der Windkraft noch voranzukommen. Doch die CSU hält an der Regelung fest und setzte sich damit gegen die Freien Wähler durch - auch dann, als der Klimaschutz in Bayern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...