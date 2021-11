München (ots) -Der Förderverein der Deutschen Makler Akademie (DMA) begrüßt mit Torsten Uhlig, Vertriebsvorstand der Signal Iduna Gruppe, ein neues Vorstandsmitglied.Die kürzlich stattgefundene Mittgliederversammlung wählte Torsten Uhlig einstimmig zum neuen 2. Beisitzenden innerhalb des Vorstandes des Fördervereins."Wir freuen uns sehr, dass die Signal Iduna als weiterer Förderer in den Förderverein der DMA eingetreten ist und deren Vorstandsmitglied Torsten Uhlig sich für die Wahl des 2. Beisitzenden innerhalb des Vorstandes des Fördervereins aufstellen ließ", sagt Martin Gräfer, der erste Vorsitzende des Fördervereins.Torsten Uhlig ist seit 30 Jahren für die Signal Iduna Gruppe tätig und verantwortet dort seit Juli 2019 als Vorstandsmitglied das Ressort Vertrieb, Vertriebsservice, Außendienstorganisation, Marketing und Unternehmensverbindungen. Herr Uhlig führt aus: "Die Vermittler in unserer Branche stehen vor der Herausforderung, sich ständig weiterzuentwickeln und sich sowohl persönlich als auch fachlich weiterzubilden. Es ist mir persönlich ein wichtiges Anliegen, dabei aktiv zu unterstützen und ich freue mich sehr, dass ich in meiner Aufgabe als Mitglied des Vorstandes des Fördervereins der DMA dazu einen weiteren Beitrag leisten kann."Die DMA wird von den führenden Versicherern, Finanzdienstleistern und berufsständigen Verbänden gefördert. Derzeit zählt der Förderverein der DMA 50 Fördermitglieder. Im Jahr 2021 hat der Förderverein der DMA rund 400.000 Euro für die Aus- und Weiterbildung von Versicherungsmaklern zur Verfügung gestellt. 2021 leisten die Fördermitglieder damit einen Anteil an dem Gesamtumsatz der DMA von rund 25 Prozent."Unser Verein lebt davon, dass sich diese Initiative weiterverbreitet und wir laden sehr herzlich weitere Mitglieder ein, sich einzubringen und als Mitglied zu engagieren. Alle Vorstände des Fördervereins stehen jederzeit für Gespräche mit neuen Interessenten zur Verfügung", erklärt der Kassenwart und zweite Vorsitzende Rolf Schünemann.Die DMA ist bekannt als Spezialist für die Förderung von Maklern und Mehrfachagenten. Für 2022 wurde ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm konzipiert. Das Programm ist exakt auf die Assekuranz- und Finanzbranche zugeschnitten. Geboten werden Seminare und Selbstlernprogramme in folgenden Themengebieten: Komposit, betriebliche Altersversorgung, Investment & Immobilien, Management & Vertrieb und Vorsorge. Zudem gibt es Hochschulweiterbildungen sowie zahlreiche Online-Seminare.Der Vorstand des Fördervereins besteht neben den Herren Gräfer, Schünemann und Uhlig aus dem nun ersten Beisitzer Rainer Gelsdorf sowie dem Schriftführer Frederik Wulff.Unter folgenden Links finden Sie weitere Infos zur DMA und deren Förderverein:- Wie kann man Förderer werden und welche Vorteile bringt dies mit sich?https://ots.de/KmOZNE- Welche Unternehmen sind bereits als Förderer dabei?https://ots.de/syF934- Wie sieht das Weiterbildungsprogramm 2022 aus?https://ots.de/PDoKSbPressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeSabine Bader, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8238,E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/5065368