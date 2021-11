Für den vorzeitig gesenkten Ausblick erhielt der breit aufgestellte Batteriekonzern umnittelbar die Quittung, die Aktie gab rund 16,5 % nach.



Verschiedene VARTA-Kunden haben wegen holpriger Belieferung mit Vorprodukten ihre eigene Fertigung gedrosselt oder gestoppt. Folge für den Batteriehersteller: In etlichen Kundenbeziehungen wurden geringere Stückzahlen abgerufen.



VARTA rechnet für das laufende Jahr beim Umsatz noch mit + 3,5 % auf 900 Mio. €, hatte zuvor aber 940 Mio. € angesetzt. Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei 30 % liegen. Am 11. November wird der Konzern zu diesen Eckdaten weitere Konkretisierungen liefern.



Durch die Pandemie wurde vor allem das Geschäft mit Lithium-Ionen-Knopfzellen für kabellose Kopfhörer angetrieben. Für neue Impulse sorgen hochleistungsfähige Batteriezellen für Elektrofahrzeuge (V4Drive-Zelle). Allerdings ist das vor allem mittelfristige Zukunftsmusik.



Kein Wunder, dass mancher Anleger heute ungeduldig wurde und frei werdende Mittel in andere Hoffnungsträger und neue Themen, insbesondere rund um Klimaschutz und Wasserstoff-Technologie umschichten möchte.



Zur Charttechnik: Nach klassischem Doppeltop steht die VARTA-Aktie aktuell 40 % unter dem Allzeithoch kurz vor der ersten Unterstützungslinie bei 105/06 €.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



