BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat die Gesundheitsminister von Bund und Ländern aufgefordert, einen klaren Fahrplan zum Schutz älterer Menschen in Alten- und Pflegeheimen vorzulegen. "Der Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Brandenburg hat uns gezeigt, dass die Schutzmaßnahmen für Seniorinnen und Senioren dringend und schnellstmöglich hochgefahren werden müssen", sagte Brinkhaus der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Berlin. "Es liegt in unserer Verantwortung, Hochbetagte vor der Pandemie bestmöglich abzuschirmen. Daher brauchen wir einen Pakt für den Schutz älterer Menschen."

Nach einem Corona-Ausbruch in Schorfheide im brandenburgischen Landkreis Barnim hatte es kürzlich elf Tote gegeben.

Die Gesundheitsminister wollten bei ihrer Tagung in Lindau auch über eine Ausweitung der Testpflicht in Pflegeheimen sprechen. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte am Vorabend in den ARD-"Tagesthemen" für die Einführung einer "Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen per Bundesgesetz" geworben. Es sei ihm unverständlich, dass Menschen, die mit Kranken und Pflegebedürftigen arbeiten, wenn sie sich selbst nicht impfen lassen, "diese ja auch unnötig ein Stück ins Risiko bringen", sagte Spahn./bk/DP/jha