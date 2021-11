Der Berliner Projektentwickler und Assetmanager ASSIDUUS legt einen Büroimmobilienfonds auf, der die Nachhaltigkeitskriterien eines ESG-Artikel-9-Fonds erfüllt. Er ist als offener Spezial-AIF konzipiert und verfügt über ein Start-Portfolio von drei Immobilienprojekten in Berlin, Potsdam und Frankfurt am Main. Mit "Assiduus ESG - Urban Office 1" startet ASSIDUUS hierzulande den ersten von der BaFin genehmigten Artikel-9-Impactfonds, der in Büroimmobilien investiert. Es handelt sich um einen offenen ...

