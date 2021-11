Bayern will bis einschließlich 2023 weitere 20 Millionen Euro in den Ausbau der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur investieren. Das kündigte das Wirtschaftsministerium des Freistaats nun an. Ein erster Förderaufruf speziell zu Ladeparks mit mindestens zehn Ladepunkten läuft bereits. Laut einer Mitteilung des Ministeriums gibt es in Bayern aktuell rund 13.800 öffentlich zugängliche Ladepunkte. ...

