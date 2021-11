Im Zuge der verheerenden Flutkatastrophe Mitte Juli sind an der Ahr über 300.000 Tonnen Abfall angefallen. "Das entspricht der Sperrabfallmenge von 40 Jahren - also der gesamten Menge seit 1981", teilte die Verwaltung des Landkreises Ahrweiler heute mit. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises (AWB) rechnet aktuell insgesamt mit Aufwendungen in Höhe von 105 bis 115 Mio € für die Entsorgung der Abfälle. ...

