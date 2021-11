Hamburg/Berlin (ots) -- Jury würdigt ausgeprägte Kundennähe und Innovationsgespür des Traditionsunternehmens- Klares Profil mit Frische und hohem Anteil an regionalen Erzeugnissen- Nachwuchsförderpreis für Maximilian Kohler aus Lahr (Baden)Der wichtigste Branchenpreis der deutschen Ernährungswirtschaft geht dieses Jahr nach Hamburg. Der traditionsreiche Familienbetrieb EDEKA Niemerszein wird am heutigen Freitag in Berlin mit dem "Goldenen Zuckerhut" in der Kategorie "Kaufleute" ausgezeichnet. Der Fokus des Unternehmens liege "auf hochwertigen Artikeln aus regionaler und lokaler Herstellung", heißt es in der Begründung der hochkarätig besetzten Jury. "Als einer der größten EDEKAner im Norden platziert Niemerszein diese Produkte prominent und erklärt den Kunden in Gesprächen, Verkostungen und Broschüren deren Mehrwert". Darüber hinaus erkennen die Juror:innen in mehrfacher Hinsicht die Vorreiterrolle der Betreiberfamilie im deutschen Lebensmitteleinzelhandel: Beispielsweise "im Gespür für kleine Hersteller, die groß werden können", bei Convenience-Produkten aus Eigenproduktion oder auch im hochwertigen Ladendesign der Niemerszein-Märkte in der Hansestadt.Der "Goldene Zuckerhut" gilt als wichtigster Preis der deutschen Lebensmittelwirtschaft und wird jährlich vom Deutschen Fachverlag und der Lebensmittel Zeitung verliehen. Die hochkarätige Jury wird von namhaften Vertretern aus Handel, Industrie und Fachpresse gebildet. Mit dem "Branchen-Oscar" werden herausragende Unternehmen und Persönlichkeiten der Konsumgüterbranche ausgezeichnet, die sich nachhaltig um die Gesamtentwicklung der Branche verdient gemacht haben.Mit klarer Differenzierung zum ErfolgGegründet 1965 in Norderstedt vor den Toren Hamburgs, erwirtschaftet die Niemerszein & Co. KG mit aktuell neun EDEKA-Märkten und rund 500 Beschäftigen einen Jahresumsatz von etwa 110 Millionen Euro. "Wir legen hohen Wert auf gut ausgebildete und zufriedene Mitarbeiter. Denn dann haben wir automatisch auch zufriedene Kunden", so beschreibt Firmengründer Dieter Niemerszein eines seiner wichtigsten Erfolgsgeheimnisse. In Hamburger Quartieren wie Rotherbaum, Winterhude, St. Georg oder Eimsbüttel versorgt das Unternehmen eine qualitätsbewusste Klientel mit hochwertigen Lebensmitteln. Durchschnittlich 20.000 Produkte halten die zwischen 600 und 2.000 Quadratmeter Verkaufsfläche umfassenden Niemerszein-Märkte täglich in den Regalen und Frischetheken bereit. Das Sortiment umfasst neben vielfältigen frischen Produkten, Spezialitäten sowie regionalen und lokalen Erzeugnissen von rund 100 norddeutschen Lieferanten auch mehr als 1.000 preislich besonders attraktive Artikel der EDEKA-Eigenmarke GUT&GÜNSTIG. So gelingen die individuelle Profilierung und zugleich eine trennscharfe Differenzierung zum Wettbewerb auf dem hart umkämpften Hamburger Terrain. Dieses Erfolgskonzept beschert EDEKA Niemerszein zudem regelmäßig verschiedenste Branchenpreise.Förderpreis für NachwuchskaufmannZu den Top-Talenten im deutschen Lebensmittelhandel zählt Maximilian Kohler von EDEKA Kohler aus Lahr im badischen Ortenaukreis. Der 24-Jährige wird heute in Berlin mit dem Förderpreis der "Stiftung Goldener Zuckerhut" ausgezeichnet. Bereits seit seiner Jugend arbeitete Maximilian Kohler auf seinen Einstieg in das 1950 gegründete Familienunternehmen hin. Im Rahmen seines Masterstudiums an der Copenhagen Business School untersuchte er, welche Veränderungen Mehrbetriebsunternehmer mit zunehmender Betriebsgröße hinsichtlich Organisationsstruktur, Berichtswesen, Kommunikationswesen sowie Werte- und Vorgabensystem vorgenommen haben. Parallel dazu kehrte er 2020 in den heimischen Familienbetrieb zurück, wo er bereits viele der identifizierten "Best Practices" aus seiner Master Thesis umsetzen konnte. Heute ist er bei EDEKA Kohler als Prokurist für die Bereiche Controlling, Personal und Marketing zuständig. Nebenberuflich promoviert an der Universität Ulm im Bereich Controlling. Kern seiner Forschungsfrage ist, wie die "Demokratisierung von Informationen" mithilfe der Digitalisierung gestaltet werden kann. Konkret geht es darum, wie sich transparentes Performance-Feedback über digitale Kanäle auf Mitarbeiter und Unternehmen im Einzelhandel auswirkt.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.600 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. 