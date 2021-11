Berlin (ots) -Liebe Kolleginnen und Kollegen,vom ersten Tag ihrer Tätigkeit an übernehmen Ärztinnen und Ärzte Verantwortung für die Behandlung ihrer Patientinnen und Patienten. Um handlungssicher in diese Verantwortung und die ärztliche Rolle hineinzuwachsen, ist die Führung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen von besonderer Bedeutung. Zugleich brauchen junge Ärztinnen und Ärzte selbst Führungskompetenzen, um die Zusammenarbeit im interprofessionellen Behandlungsteam souverän gestalten zu können.Dieses Spannungsfeld, das sich bereits beim Berufseinstieg stellt, und die Frage, wie sich dies insbesondere für Ärztinnen darstellt, sind Themen der Dialogveranstaltung der Bundesärztekammer:In Führung gehen - Herausforderungen für junge Ärztinnen und Ärzteam Freitag, 12. November 2021,von 14.00 bis 17.00 Uhr.Einen detaillierten Programmablauf finden Sie hier (https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Dialog/Baek_im_Dialog-2021-2-PROGRAMM.pdf)Wir laden Sie herzlich ein, die Online-Veranstaltung per Videostream (https://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/qualitaetssicherung/aerztliche-fuehrung/)zu verfolgen. Für einen Hinweis über Ihre Teilnahme an presse@baek.de wären wir Ihnen dankbar.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel.: (030) 400456700Fax: (030) 4004 56707EMail: presse@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/5065501