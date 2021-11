Die Nintendo-Aktie (WKN: 864009) kann am Donnerstag dieser Woche moderat zulegen. Während ich diese Zeilen schreibe, notieren die Anteilsscheine auf einem Aktienkurs von 377,50 Euro. Das entspricht einem Plus im Vergleich zum Vortag von Pi mal Daumen 2,5 %. Woran das gelegen hat? Natürlich an den Quartalszahlen. Auch die Nintendo-Aktie hat im Rahmen der aktuellen Quartalsberichtssaison jetzt ein frisches Zahlenwerk vorgelegt. Wobei wir erkennen: Operativ sind die Japaner dabei, im Rückwärtsgang ...

