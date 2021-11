Der DAX erreicht also ein neues Rekordhoch. Am Donnerstag dieser Woche hat unser heimischer Leitindex eine neue Bestmarke erreicht. Während ich diese Zeilen schreibe, liegt dieser Wert bei 16.050 Punkten. Aber ist das wirklich entscheidend? Nein, im Endeffekt hat der DAX in diesem Jahr bereits das eine oder andere Rekordhoch erreicht. Riskieren wir heute daher einen Blick darauf, was die entscheidenderen Fragen sind. Foolishe Investoren lassen sich von so etwas nicht ablenken. DAX auf Rekordhoch: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...