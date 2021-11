Cartier Resources hat den unabhägigen Gutachter InnovExplo beauftragt, eine PEA für die Chimo-Mine zu erstellen. Diese Wirtschaftlichkeitsstudie soll das Potenzial für die Goldmie verdeutlichen.

Chimo Mine: Mitten im Mining

Cartier Resources (0,19 CAD | 0,14 Euro; CA1467721082) entwickelt in Québec die historische Chimo-Mine in der bekannten Mining-Region Val-d'Or. Drumherum befinden sich jede Menge andere Minen und Verarbeitungsanlagen. Hier könnte sich ein Aufkäufer die Kosten für eine eigene Mühle sparen. Fakt ist: Noch bis 1997 wurde hier Gold produziert und ein Teil der Infrastruktur wie die Stollen sind noch bis in eine Tiefe von rund 900 Metern vorhanden und nutzbar. Dementsprechend könnte man Chimo mit relativ wenig Kapital und in kurzer Zeit zurück in Produktion bringen.

Cartier Resources: Wirtschaftlichkeitsstudie in Arbeit

Doch das muss auch anhand einer Studie unter Beweis gestellt werden. Genau ...

