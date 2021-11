HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Deutsche Post nach dem Quartalsbericht auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Konzern habe abermals durch ein ordentliches Zahlenwerk überzeugt, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Freitag vorliegenden Studie. In gewissen Sparten deute sich allerdings eine langsamere Dynamik an. Die Mittelfristprognose bis 2023 sei daher etwas vorsichtiger ausgefallen als von ihm zunächst angenommen./tav/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2021 / 10:23 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2021 / 10:29 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

