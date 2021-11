Arlington, Va. (ots/PRNewswire) -Venture Global will Amerikas größter LNG-Exporteur nach China werdenHeute gaben Venture Global LNG und China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) die Unterzeichnung von zwei 20-jährigen Verkaufs- und Kaufverträgen (SPA) für die Lieferung von insgesamt 4 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) LNG aus der LNG-Exportanlage Plaquemines von Venture Global in Plaquemines Parish, Louisiana, bekannt. Darüber hinaus hat UNIPEC, eine Tochtergesellschaft von Sinopec, vereinbart, 3,5 Millionen Tonnen (MT) LNG aus der Calcasieu Pass LNG-Anlage von Venture Global für eine kürzere Dauer zu kaufen. Es handelt sich um den größten LNG-Liefervertrag, der jemals von einem US-Unternehmen unterzeichnet wurde, und wird die Einfuhren von US-LNG nach China verdoppeln."Venture Global ist stolz darauf, diese neue und spannende langfristige Partnerschaft mit Sinopec einzugehen und bald der größte US-LNG-Exporteur nach China zu werden", sagte Mike Sabel, Chief Executive Officer von Venture Global LNG. "Die heutige Ankündigung wird unsere gemeinsamen Anstrengungen zur Senkung der Kohlenstoffemissionen und zur Bereitstellung einer kostengünstigen, zuverlässigen und sicheren Energieversorgung für China beschleunigen. Vom ersten Tag an war Venture Global bestrebt, die Umstellung von Kohle auf Erdgas weltweit voranzutreiben, und wir freuen uns, Sinopec mit einem großen Angebot an US-amerikanischem LNG auszustatten, um diese Aufgabe zu erfüllen und China bei seiner Energiewende zu unterstützen.""Sinopec verfolgt eine kohlenstoffarme, grüne, sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Entwicklung und strebt ein hochwertiges Wachstum seines Erdgasgeschäfts an", sagte Ma Yongsheng, Präsident der Sinopec Corp. "Wir sind bestrebt, Kapazitäten für die Bereitstellung sauberer Energie aufzubauen und das Streben der Menschen nach einem besseren Leben zu erfüllen. Die Unterzeichnung dieser LNG-SPA spiegelt die gemeinsame Mission von Sinopec und Venture Global bei der Förderung der globalen Energiewende wider und ist von großer Bedeutung für das Erreichen der Ziele der Kohlenstoffemissionsspitzen und -neutralität."HIER KLICKEN, um ein Video der Rede und der Unterzeichnungszeremonie anzusehen.Über Venture Global LNGVenture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasvorkommen bezogen wird. Venture Global baut oder entwickelt derzeit mehrere Exportanlagen in Louisiana, um die Welt mit sauberer, erschwinglicher Energie zu versorgen.Über SinopecDie China Petroleum & Chemical Corporation (nachstehend "Sinopec Corp." genannt) ist ein an chinesischen und internationalen Börsen notiertes Unternehmen mit integrierten Upstream-, Midstream- und Downstream-Aktivitäten entlang der Wertschöpfungskette des Öl- und Gasgeschäfts. Ihr Hauptaktionär, die China Petrochemical Corporation ("Sinopec Group"), ist der größte Ölraffineriebetreiber und das zweitgrößte Chemieunternehmen der Welt und gehörte in den vergangenen Jahren zu den Top 5 der Fortune 500-Unternehmen. Über seine 30.000 Tankstellen erreicht Sinopec täglich 20 Millionen Kunden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1679096/Venture_Global_LNG_Sinopec_Agreement.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpgPressekontakt:InvestorenkontaktVenture Global: Leah WoodwardTel.: +1 202 759-6746lwoodward@vglng.comMedienkontakt von Venture Global: Shaylyn HynesTel.: +1 202 920-0964shynes@vglng.comOriginal-Content von: Venture Global LNG, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119577/5065663