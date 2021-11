FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. "Mehr Licht als Schatten" sah der Analyst Conor O'Shea laut einer am Freitag vorliegenden Studie im Quartalsbericht der Münchner. Die Kursreaktion auf das zum Vorquartal nicht gewachsene Dating-Geschäft hält er für übertrieben. Sie verkenne die hohen Vergleichswerte. Er rechnet zudem im vierten Quartal wieder mit Wachstum. Auch die TV-Werbung entwickle sich gut trotz der Zurückhaltung der Autobranche./ag/mis



ISIN: DE000PSM7770

