DJ WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. November (45. KW)

=== M O N T A G, 8. November 2021 *** 06:55 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Berlin *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 3Q, Leverkusen *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Umsatz 3Q (09:00 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten; 10:30 Presse-Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:30 DE/q.beyond AG, Ergebnis 3Q, Köln 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Weihnachts-PK (online) 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:10 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Eröffnungsrede bei EZB-Geldmarktkonferenz *** 15:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane und Fed-Gouverneur Clarida, Teilnahme an Panel zu "Taking stock of new Fed and ECB monetary policy frameworks" *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel *** 22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q, San Jose - GB/Fortsetzung UN-Klimakonferenz - COP26 (bis 12.11.), Glasgow D I E N S T A G, 9. November 2021 06:45 DE/About You Holding SE, ausführliches Ergebnis 1H, Hamburg *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 3Q (10:30 PK via Livestream), Frankfurt *** 07:00 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q, Hamburg 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 9 Monate, Duisburg 07:20 DE/Medios AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Berlin *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q, Leverkusen *** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Presse-Telefonkonferenz; 11:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), München *** 07:30 DE/United Internet AG, Ergebnis 9 Monate, Montabaur *** 07:30 DE/1&1 AG, Ergebnis 9 Monate, Maintal *** 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 9 Monate, Berlin *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz September *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 3Q, Herzogenaurach 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis, London *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 9 Monate, Stuttgart *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November *** 11:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 2-jährige Bundesschatzanweisung über 6 Mrd EUR 13:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz), Mainz *** 14:00 EU/EZB, Forum Bankenaufsicht (bis 10.11.), u.a. mit EZB-Präsidentin Lagarde (14:00) und EZB-Bankenaufsichts- chef Enria (14:15) *** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober *** 15:00 US/Fed-Chairman Powell, Eröffnungsrede (per Video- aufzeichnung) bei einer gemeinsamen Konferenz (virtuell) von Federal Reserve Board, Bank of Canada, Bank of England und EZB *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 17:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Konferenz von Fed, EZB und BoC zu "Central Banks and Inequality" 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 3Q, Fort Worth M I T T W O C H, 10. November 2021 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate, Essen *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (08:30 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten), München *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 4Q (08:30 BI-PK), München *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q, Köln *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 9 Monate, Niestetal *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 9 Monate, Düsseldorf 07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 Video-Webcast), Baden-Baden 07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 3Q, München 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 9 Monate 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q, Paris 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam 07:05 DE/Leoni AG, Ergebnis 3Q (08:30 Telefonkonferenz), Nürnberg *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 3Q, Herzogenaurach *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 4Q (09:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 11:00 Jahres-PK), Neubiberg 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate, Taufkirchen 07:30 DE/Stemmer Imaging AG, Ergebnis 3Q, Puchheim 07:30 DE/Synlab AG, Ergebnis 3Q, München 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1H, Linz *** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:35 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), Jena 07:35 FR/EDF, Umsatz 9 Monate, Paris *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Hamburg 07:45 DE/Home24 SE, Ergebnis 3Q, Berlin 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q, Zaandam *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Oktober (endgültig) 08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 9 Monate, Bremen 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 9 Monate, Cuxhaven 08:00 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate, Paris 08:00 GB/Marks & Spencer plc, Ergebnis 1H, London *** 08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 3Q (15:00 Telefonkonferenz für Investoren), Hannover *** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Weidmann, Video-Grußbotschaft für Bargeldsymposium der Deutschen Bundesbank 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 10:00 EU/EZB, Forum Bankenaufsicht, u.a. mit EU-Kommissarin McGuinness (10:00) und EZB-Direktor Elderson (10:30) 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Mündliche Verhandlung in Sachen "Wahl einer Vizepräsidentin/eines Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages" *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 6-tägigen Dollar-Tenders *** 11:30 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), PK zur Vorstellung des Jahresgutachtens 2021/22, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 12:00 FR/OECD, Frühindikator Oktober 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Teamviewer AG, Capital Markets Day (virtuell) *** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober *** 14:30 US/Realeinkommen Oktober *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:40 DE/Patrizia AG, Ergebnis 9 Monate, Augsburg *** 22:04 DE/Morphosys AG, Ergebnis 3Q, Planegg *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q, Burbank - DE/SPD, Grüne und FDP, Koalitionsverhandlungen (Arbeitsgruppen legen Positionspapiere vor), Berlin D O N N E R S T A G, 11. November 2021 *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate, Zürich 06:55 DE/Stratec SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Birkenfeld *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 4Q, München *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (13:00 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten), Essen *** 07:00 DE/Merck KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (09:30 Presse- Telefonkonferenz; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q, Kassel *** 07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg *** 07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 9 Monate, Ellwangen *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober, Frankfurt 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim 07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 9 Monate, Langen 07:00 DE/Bauer AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Schrobenhausen 07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate 07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 3Q, Grünwald *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg *** 07:05 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz), Wiesbaden *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 3Q, München *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 3Q, Berlin *** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz), Neckarsulm *** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 3Q, Hamburg 07:30 DE/Zeal Network SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Hamburg 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 9 Monate, Würzburg 07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 3Q, Martinsried 07:30 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 9 Monate, Frankfurt 07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, München 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 3Q, Wiesbaden 07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Wiesloch 07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 3Q, Lübeck 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 3Q, Wiesbaden 07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 9 Monate, Stuttgart 07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 3Q, Den Haag 07:35 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz), Pullach 07:35 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 3Q, Bergisch Gladbach 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 9 Monate, Triest 07:45 DE/Baywa AG, Ergebnis 9 Monate, München *** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 3Q, München 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q, Zörbig 08:00 DE/Westwing Group AG, Ergebnis 3Q, München 08:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz)

November 05, 2021 09:44 ET (13:44 GMT)

