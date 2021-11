Der Chemieriese BASF konnte in der Vorwoche erneut mit starken Zahlen überzeugen und hatte im Rahmen dessen wieder einmal die Jahresprognose angehoben. Dennoch konnte der Kurs von diesen positiven Meldungen nicht profitieren. Die Aktie ist immer noch in einem Abwärtstrend gefangen. Geht es nach der Mehrheit der Analysten, so sollten Anleger das aktuelle Niveau zum Einstieg nutzen. Denn von den 31 Experten, die sich regelmäßig mit der BASF-Aktie befassen, raten laut Bloomberg aktuell 21 zum Kauf. ...

