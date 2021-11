Liberty Media (WKN: A2AHD3) ist eine Medien-Holding mit umfangreichen Beteiligungen in den USA. Das Unternehmen wird in Zukunft steuerfreie Dividenden einsacken. Auch nach dem Buffett-Deal ist die Aktie noch zu einem guten Preis zu haben. Was ist überhaupt passiert? Nachdem Warren Buffett im Sommer die Füße stillgehalten hat, schlug er am 1. November wieder zu. Seine Holding Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) kaufte 5,35 Mio. A-Aktien der Liberty SiriusXM Group und erhöhte damit seine Beteiligung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...