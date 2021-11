Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Bis auf den Dow Jones markierten alle großen US-Indizes auch gestern wieder Rekorde. Der Nasdaq Composite scheiterte dabei nur ganz knapp an der Marke von 16.000 Punkten. Bei den Einzelthemen geht es heute um Peloton, Expedia, Pfizer, Merck & Co, BioNTech und Square. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.