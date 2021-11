DGAP Stimmrechtsmitteilung: aap Implantate AG

aap Implantate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



05.11.2021 / 16:09

Wir nehmen Bezug auf die Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 33 ff. WpHG der Axxion S.A. vom 4. November 2021. Axxion S.A. überschritt am 4. November 2021 die Schwelle von 10 % der Stimmrechte aus Aktien. Infolgedessen gab Axxion S.A. eine entsprechende Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 33 ff. WpHG ab. Axxion S.A. hat uns in diesem Zusammenhang gemäß § 43 WpHG am 5. November 2021 über Folgendes informiert: 1. Die Investition dient der Erzielung von Handelsgewinnen für den investierten Investmentfonds. 2. Der Erwerb weiterer Stückzahlen als auch Verkäufe sind in Abhängigkeit der Kurs- sowie der operativen Entwicklung in den nächsten 12 Monaten nicht ausgeschlossen. 3. Eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane wird nicht angestrebt. 4. Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik wird nicht angestrebt. Bei den Mitteln, die zum Erwerb der Stimmrechte verwendet wurden, handelt es sich um Eigenkapital der investierenden Investmentfonds.

