Seoul, Südkorea und New York (ots/PRNewswire) -Maypharm Co., Ltd freut sich, die Einführung eines neuen PLA meNnus (200 mg/vial) bekannt zu geben, das auf der Maypharm-Website und im Großhandel erhältlich ist.MENNUS ist eine neue Kombination aus Mesotherapie und Biotechnologie, die in den Regalen der professionellen Kosmetik zu finden ist. Die Hauptwirkung geht von den Inhaltsstoffen aus: Poly D, L-Milchsäure (PLA) in Verbindung mit Carboxymethylcellulose (CMC) sorgt für die längste Kollagenregeneration, die bis zu 18-24 Monate andauert. CMC-Gel füllt die Dermis mit unzureichendem Volumen sofort auf und sorgt dafür, dass die neuen Zellen der PLA mehr Kollagen bilden als zuvor.Im Vergleich zu allgemeinem PLA-HA hat meNnus eine perfekte sphärische Partikelform und lässt sich besser injizieren. Dank der Gefriertrocknungstechnologie durch Suspension wird die Behandlungszeit bei der Anwendung von meNnus zudem um ein Vielfaches reduziert. Die schnell schmelzenden Materialien von meNnus PLA ermöglichen ein leichtes Durchdringen, ohne die Nadel zu blockieren. Die konstante Form der kugelförmigen Partikel schafft ein stabiles Volumen zwischen den Hautschichten bei der Nachbehandlung.Da das Hauptziel der Maypharm-Produkte (Metoofill, Metox, Sedyfill, Hairna Exosome Haar- und Kopfhautlösung) die Schaffung natürlicher Schönheit ist, ist meNnus PLA ein langfristiges Neokollagenese-Produkt, das das natürliche Volumen des Hautgewebes unter Verwendung biologisch abbaubarer (absorbierbarer) Materialien erhält. PLA (PolyLacticAcid), das in der meNnus PLA-Produktion von Maypharm verwendet wird, ist ein weit verbreiteter Rohstoff für Lebensmittel und Medikamente, da es sich schnell zersetzt, umweltfreundlich ist und sich als sicher erwiesen hat. Diese Kombination macht menNus sicher und hochwirksam im Gebrauch.May Pharm Co Ltd. hat es sich zur Priorität gemacht, alle selbst hergestellten Produkte für Gesundheit und Schönheit zu entwickeln und dabei Materialien bester Qualität zu verwenden und neue Technologien einzuführen, um eine bessere Wirkung zu erzielen. Klinischen Studien zufolge hat meNnus beeindruckende Ergebnisse bei der gleichzeitigen Verbesserung von Falten und der Volumenvergrößerung gezeigt, indem es durch aktive Strukturproteine Kollagen im verlorenen Hautgewebe bildet.Maypharm ist als Großhandelshersteller und -lieferant weltweit anerkannt, vor allem auf dem chinesischen Festland, in den USA, im Nahen Osten, in Westasien (Taiwan, Thailand, Vietnam, Philippinen) und in Europa, insbesondere im Vereinigten Königreich, in Russland und Spanien. Die Exportverkäufe von May Pharm Co. Ltd. sind seit der letzten Produkteinführung von Metox um 38 % gestiegen, und jetzt konzentriert sich das Unternehmen auf langfristige Großhandelspartnerschaften für menNus, um die besten Geschäftsbedingungen zu schaffen und den sichtbaren Erfolg seiner exklusiven Partner in einem wettbewerbsorientierten Umfeld zu erleichtern.Maypharms menNus am Times Square, New YorkWeitere Informationen finden Sie auf folgender Website: www.maypharm.netFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1679658/1st_photo_Maypharm.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1679659/2nd_photo_Maypharm.jpgPressekontakt:Lana Lee+82-2-6933-6086Original-Content von: Maypharm, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100082492/100880664