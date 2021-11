Auch gegenüber dem Franken bewegt sich der Euro mit aktuell 1,0552 auf sehr tiefem Niveau.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag an seine Verluste der vergangenen Tage angeknüpft und ist auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr gefallen. Im Tief kostete die Gemeinschaftswährung 1,1513 US-Dollar und damit so wenig wie zuletzt im Juli 2020. Zuletzt erholte sich der Euro etwas. Auch gegenüber dem Franken bewegt sich der Euro mit aktuell 1,0552 auf sehr tiefem Niveau, am Mittag waren es...

