Die Nachfrage nach Solarenergie dürfte in dieser Dekade stark steigen. Anlegern eröffnet das gute Investmentchancen.Beim existenziellen Thema Klimaschutz, das derzeit im Rahmen des Weltklimagipfels in Glasgow heiß diskutiert wird, rückt unweigerlich die Solarenergie ins Bewusstsein. Und mit Blick auf aktuelle Zahlen dürfte sie überdies an Bedeutung gewinnen. So sehen etwa die Pläne der US-Regierung vor, dass der Stromsektor ab 2035 keine Treibhausgase mehr ausstoßen soll. Laut US-Energieministerium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...