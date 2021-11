Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Applied Intuition, ein Anbieter von Simulations- und Softwaretools für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge, gab neue Meilensteine für sein sicherheitsorientiertes Produktangebot bekannt. Die Simulationssoftware von Applied Intuition hat die ISO 26262-Zertifizierung erhalten, und das Unternehmen hat ein neues Verifizierungs- und Validierungsprodukt auf den Markt gebracht: Applied Test Suites.Der Kernsimulator von Applied Intuition, Simian, ist nach ISO 26262 zertifiziertDie ISO-Norm 26262 ist die Norm der Automobilindustrie für funktionale Sicherheit und regelt die Entwicklung aller Automobilsysteme einschließlich fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomer Fahrzeuge (AV).Simian, die zentrale Simulationssoftware von Applied Intuition, wurde vom TÜV Nord nach ISO 26262:2018 mit dem Tool Confidence Level (TCL) 3 zertifiziert und für die Entwicklung von sicherheitskritischen autonomen Systemen der Sicherheitsstufe D (ASIL) qualifiziert. TCL 3 - die höchste der drei Vertrauensstufen der ISO-Norm 26262 - ist für Werkzeuge erforderlich, die von Ingenieuren zur Erkennung sicherheitsrelevanter Fehler in einem ADAS- oder AV-System eingesetzt werden."Die ISO 26262-Zertifizierung von Simian hilft unseren Kunden weltweit, sichere und zuverlässige autonome Fahrzeuge zu entwickeln", sagt Adam Leeper, Engineering Manager bei Applied Intuition. "Durch den Einsatz von Simian als Teil ihrer Entwicklungs- und Validierungsprozesse können unsere Kunden den Zeitaufwand und die Komplexität der Zertifizierung ihrer eigenen Inhouse- oder Open-Source-Tools vermeiden."Angewandte Testsuiten als Starthilfe für eine SzenariobibliothekApplied Intuition hat sein globales Produktangebot schnell erweitert. Automobilhersteller und autonome Programme können jetzt mit Applied Test Suites schnell eine große Bibliothek von Szenarien erstellen, ihre Abdeckung in ihrem operativen Designbereich erweitern und den Nachweis der Systemsicherheit gegenüber den Aufsichtsbehörden erbringen.Für die Validierung der Sicherheit von autonomen Systemen sind qualitativ hochwertige Testfälle und Szenarien erforderlich. Die Definition der zu erstellenden Szenarien und Anforderungen kann eine Herausforderung sein, und die Erstellung von Tausenden von Szenariovariationen kann für die Entwicklungsteams ressourcenintensiv sein.Applied Test Suites sind Sammlungen von sofort einsetzbaren Testfällen für die Verifizierung und Validierung autonomer Fahrzeuge. Regulierungssuiten geben die Szenen und Prüfkriterien wieder, die von Regulierungsbehörden und Programmen wie der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), dem European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) und der United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) festgelegt wurden. Industry Safety Suites helfen Entwicklungsteams dabei, ihre autonomen Systeme rigoros zu testen und ihre Abdeckung in ihrem operativen Designbereich zu erweitern.Um mehr über die ISO 26262-Zertifizierung zu erfahren, besuchen Sie https://blog.applied.co/blog-post/iso-26262. Um mehr über Applied Test Suites zu erfahren, besuchen Sie https://applied.co/product/test-suites.Über Angewandte IntuitionAls führendes Unternehmen in der Entwicklung autonomer Fahrzeuge stattet Applied Intuition Ingenieur- und Produktentwicklungsteams mit Software aus, die es schneller, sicherer und einfacher macht, autonome Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Die Produktreihe von Applied, die sich auf Simulation, Validierung und Antriebsdatenmanagement konzentriert, bietet eine hochentwickelte Infrastruktur, die auf Skalierbarkeit ausgelegt ist. Das Team von Applied mit Hauptsitz im Silicon Valley und Büros in Detroit, Los Angeles, München, Tokio, Seoul und Vancouver besteht aus Autonomie-, Software- und Automobilexperten aus der ganzen Welt. Mehr Informationen unter https://applied.co.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1677977/Applied_Intuition_ISO_26262.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1677978/Applied_Intuition_Applied_Test_Suites.jpgPressekontakt:press@applied.coOriginal-Content von: Applied Intuition, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136101/5065802