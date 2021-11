Die indonesische Rupiah könnte im ersten Quartal 2022 gegenüber dem US-Dollar bis in den Bereich von 14.700 abwerten, so die Strategen des Quarterly Global Outlook von Global Economics & Markets Research der UOB Group. Wichtige Zitate "Trotz der Widerstandsfähigkeit der IDR im dritten Quartal gibt es immer noch Gründe für eine vorsichtige Einschätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...