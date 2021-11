ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien von Qiagen nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" belassen. Das in US-Dollar bemessene Kursziel erhöhte Analyst John Sourbeer in einer am Freitag vorliegenden Studie von 55 auf 57 Dollar. Er begründete dies mit übertroffen Erwartungen im dritten Quartal und dem daraufhin angehobenen Ausblick./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2021 / 01:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2021 / 01:21 / GMT



ISIN: NL0012169213

