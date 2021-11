DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Schweden fand am Tag vor dem dortigen Feiertag zu Allerheiligen ein verkürzter Börsenhandel (bis 13.00 Uhr MEZ) statt.

AKTIENMÄRKTE (18.30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.363,04 +0,69% +22,81% Stoxx50 3.758,32 +0,20% +20,91% DAX 16.054,36 +0,15% +17,02% FTSE 7.303,96 +0,33% +12,68% CAC 7.040,79 +0,76% +26,83% DJIA 36.195,78 +0,20% +18,26% S&P-500 4.681,41 +0,03% +24,64% Nasdaq-Comp. 15.901,04 -0,25% +23,38% Nasdaq-100 16.302,51 -0,27% +26,49% Nikkei-225 29.611,57 -0,61% +7,90% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 171,08 +87

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,25 78,81 +3,1% 2,44 +70,4% Brent/ICE 82,60 80,54 +2,6% 2,06 +63,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.815,27 1.791,41 +1,3% +23,86 -4,4% Silber (Spot) 24,09 23,77 +1,4% +0,32 -8,7% Platin (Spot) 1.036,45 1.030,13 +0,6% +6,33 -3,2% Kupfer-Future 4,33 4,32 +0,2% +0,01 +22,9%

Der Goldpreis wird gestützt von sinkenden Marktzinsen und dem zurückkommenden Dollar. Händler verweisen zudem auf die hohen Lohnsteigerungen in den USA, die die Inflation weiter anheizten.

Auch die Ölpreise legen zu, nachdem die Opec+-Staaten ihre Fördermengen nicht zusätzlich erhöht haben. Einen entsprechenden Aufruf von US-Präsident Joe Biden ignorierte die Gruppe. Die Frage sei nun, ob die USA Teile ihrer strategischen Reserve freigäben, meint Analyst Helge Andre Martinsen von DNB Markets. Händler hegen hier aber Zweifel.

FINANZMARKT USA

Gut behauptet - Zum Wochenausklang setzen die US-Börsen ihre Rekordserie fort. Die Voraussetzung dafür schafft ein überraschend starker Arbeitsmarktbericht. Daneben muss der Markt erneut eine Reihe von Unternehmenszahlen verarbeiten. Hier gibt es Licht und Schatten. So verliert Peloton Interactive ein Drittel des Börsenwerts, nachdem der Anbieter von Fitnessgeräten ein schwächeres Abonnenten-Wachstum vermeldet hat. Der Zimmervermittler Airbnb (+11,6%) hat dagegen im dritten Quartal einen Rekordumsatz verzeichnet. Expedia (+14,5%) übertraf im dritten Quartal die Erwartungen deutlich und zeigte sich optimistisch für die künftige Entwicklung. Uber (+4,6%) verzeichnete zwar einen kräftigen Umsatzanstieg, gleichzeitig erhöhte sich allerdings auch der Nettoverlust. Dieser ist den Angaben zufolge aber zum Großteil auf Investitionen in den chinesischen Fahrdienst Didi zurückzuführen. Dropbox (-7,8%) übertraf zwar im dritten Quartal beim Umsatz die Markterwartungen, blieb jedoch beim Nettogewinn unter den Prognosen. Die Aktie hat seit Jahresbeginn um rund 40 Prozent zugelegt, sodass es hier zu Gewinnmitnahmen kommt. Für News Corp geht es um 2,7 Prozent aufwärts. Das Medienunternehmen hat den Gewinn im ersten Geschäftsquartal dank hoher Zuwächse im Buchverlags- und Immobilienservicegeschäft nahezu versechsfacht. Die Pfizer-Aktie macht einen Sprung von 8,7 Prozent. In einer Studie hat eine von Pfizer entwickelte Tablette zur Behandlung von Covid-19 eine hohe Wirksamkeit gezeigt. Für den Kurs von Biontech, die gemeinsam mit Pfizer einen Impfstoff gegen Covid entwickelt hat, geht es derweil um 14 Prozent auf Talfahrt. Hier drückt die Aussicht auf schwindende Impfstoff-Umsätze bei Verfügbarkeit einer medikamentösen Therapie. Die Nachricht zu einem potenziellen Konkurrenzprodukt drückt Merck & Co um 9,1 Prozent. Der Pharmakonzern hat eine ähnliche Pille wie Pfizer entwickelt. Bill.com springen um 15 Prozent empor, die Software-Gesellschaft überraschte mit einem positiven Umsatzausblick.

Am Anleihemarkt glauben Anleger nicht an baldige Zinserhöhungen, denn die Renditen fallen recht deutlich.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Der starke US-Arbeitsmarktbericht trieb den DAX auf ein Rekordhoch. Deutlicher legte der Euro-Stoxx-50 zu, hier stützten unter anderem Aufschläge im Bankensektor von 1 Prozent. Dieser erholte sich damit von den Vortagesverlusten in Reaktion auf den deutlichen Renditenrückgang nach den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank und Bank of England, die mit ihren jüngsten Maßnahmen und Aussagen eher taubenhaft ankamen. An den Anleihemärkten fielen die Renditen am Freitag weiter. Zu den Spitzenwerten im Bankensektor zählten österreichische Banken mit Raiffeisen Bank International (+3,7%) und Erste Group (+5%). Kurstreiber bei Erste war der Ausstieg der spanischen Caixabank. Pharmawerte verloren dagegen 1,8 Prozent. Hier belasteten Studienergebnisse von Pfizer zu einem Covid-Medikament mit sehr hoher Wirksamkeit. Biontech, Zulieferer und andere Aktien aus dem Impfstoff-Universum gaben daraufhin nach. Für Sartorius ging es um 7,8 Prozent nach unten, während der Kurs von Merck, die Lipide an Biontech liefert, um 6,6 Prozent nachgab. Für die Aktie des Diagnostikunternehmens Qiagen ging es um 3,6 Prozent nach unten. Biontech selbst verloren auf Xetra 17,4 Prozent. Aktien aus dem Touristik-Sektor (+1,4%) profitierten hingegen von den Pfizer-Nachrichten: So legten Lufthansa 6,1 Prozent zu, Fraport 2,2 Prozent sowie TUI 6,1 Prozent. Für Air France ging es 4,6 Prozent nach oben. Varta (-14,7%) hat mit seinem Quartalsbericht enttäuscht und die Prognose gesenkt. United Internet gewannen dagegen 4,6 Prozent auf 34 Euro. Aktionär Ralph Dommermuth plant die mehrheitliche Übernahme des Telekommunikationsunternehmens und will 17 Millionen Aktien zum Stückpreis von 35 Euro übernehmen. Gea verloren 2,5 Prozent nach gemischten Zahlen. Krones gewannen 2,3 Prozent. "Das sind in der Breite gute Zahlen", sagte ein Marktteilnehmer zu Krones. Andritz brachen nach den Quartalszahlen um 7,8 Prozent ein, belastend wirkte vor allem der Einbruch des Auftragseingangs. Eine Studie von Bryan Garnier stützte den Luxusgütersektor. Die Sorgen über eine Nachfrageschwäche in China für den Luxusgütersektor haben sind demnach übertrieben. Kering gewannen 1,7 Prozent, LVMH 2,4 Prozent oder Hermes 1,2 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:21 Do,17:25 % YTD EUR/USD 1,1561 +0,1% 1,1561 1,1546 -5,3% EUR/JPY 131,03 -0,4% 131,41 131,31 +3,9% EUR/CHF 1,0542 -0,0% 1,0547 1,0544 -2,5% EUR/GBP 0,8569 +0,2% 0,8564 0,8549 -4,1% USD/JPY 113,34 -0,4% 113,68 113,73 +9,7% GBP/USD 1,3492 -0,1% 1,3497 1,3506 -1,3% USD/CNH (Offshore) 6,3961 +0,0% 6,4001 6,3991 -1,6% Bitcoin BTC/USD 60.867,76 -0,5% 62.290,51 61.198,01 +109,5%

Der Dollar gibt seine zwischenzeitliche Aufschläge wieder vollständig ab, der Dollarindex stagniert auf Tagessicht. Der unerwartet deutliche Beschäftigungsaufbau könnte zu Diskussionen über Zinserhöhungen in der nahen Zukunft führen, meint ein Analyst. Das spreche mittelfristig eher für den Greenback.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mehrheitlich mit Abgaben haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zum Wochenausklang gezeigt. Vor allem die Kurse in Hongkong gaben deutlicher nach, belastet von den Bankschwergewichten HSBC (-3,9%) und Standard Chartered (-3,8%). Hier drückte wie schon in Europa die Entscheidung der Bank of England (BoE), die Zinsen entgegen der Erwartung vieler Börsianer zunächst noch nicht zu erhöhen. Ein höheres Zinsniveau würde jedoch das Kreditgeschäft der Banken lukrativer machen. Daneben hieß es, dass auch andere Notenbanken womöglich bei Zinserhöhungen zurückhaltender agieren könnten. Zudem belasteten in Hongkong wieder aufflammende Sorgen im Immobiliensektor. Ansonsten agierten die Anleger in Erwartung des US-Arbeitsmarktberichts im späteren Tagesverlauf zurückhaltend. Nach den Problemen um den Immobilien-Konzern Evergrande stand mit Kaisa Holdings der nächste Immobilien-Entwickler im Blickpunkt. Einem Reuters-Bericht zufolge hat die Tochter Kaisa Finance am Donnerstag eine fällige Zahlung für ein Finanzprodukt nicht leisten können. Die Aktien von Kaisa Holdings waren vom Handel ausgesetzt, nachdem es am Vortag in der Spitze um gut 14 Prozent nach unten gegangen war. China Evergrande fielen um 3,0 Prozent, Shimao Property Holdings um 13,9 Prozent und Sunac China um 6,8 Prozent. Für die Nintendo-Titel ging es in Tokio um 3,1 Prozent aufwärts, obwohl der Videospiel- und Spielkonsolenhersteller im ersten Geschäftshalbjahr weniger verdient und umgesetzt hat. Nintendo geht nun davon aus im laufenden Geschäftsjahr 24 Millionen Switch-Konsolen zu verkaufen, 5,5 Millionen weniger als bislang geplant. Die Pharmaaktien Daikin Industries und Terumo verloren 2,6 bzw. 5,4 Prozent, nachdem jeweils die Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal unter den Markterwartungen geblieben waren. Schwache Zahlen für das erste Halbjahr belasteten auch Softbank (-4,8%).

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

DAIMLER

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 05, 2021 13:32 ET (17:32 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.