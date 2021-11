DGAP-News: Izotropic Corporation / Schlagwort(e): Miscellaneous

Izotropic ernennt Brust-CT-Experten zum Leiter der Abteilung Bildgebungstechnologie



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 5. November 2021) - Izotropic Corporation (CSE: IZO) (OTCQB: IZOZF) (FSE: 1R3) ("Izotropic" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das eine spezielle Brust-CT-Bildgebungsplattform IzoView (Computertomographie) für die genauere Brustkrebserkennung und -diagnose vermarktet, freut sich die Ernennung von Dr. Andrew M. Hernandez als Leiter der Abteilung Bildgebungstechnologie bekanntzugeben. Dr. Hernandez hat die letzten 8 Jahre an Design, Entwicklung und Optimierung der Brust-CT an der University of California, Davis, gearbeitet, wo er unter der Leitung von Dr. John M. Boone, Hauptgründer der Brust-CT und Firmendirektor, tätig war. "Dr. Hernandez ist ein dynamischer Medizinphysiker, der bei seiner Arbeit in verschiedenen Funktionen in meinem Labor an der UC Davis fast ein Jahrzehnt Erfahrung mit Brust-CTs sammeln konnte," erklärte Dr. Boone. "Er misst die Bildqualität mit strengen, hochmodernen Metriken und entwickelt mathematische und physische anthropomorphe Brustmodelle, die auf Hunderten von Brust-CT-Bildern basieren. Seine umfassende Forschung zur Brustdosis hat ihn zu einer weltweiten Autorität auf dem Gebiet der Strahlendosimetrie für Brust-CTs gemacht. Seine Forschung hat auch dazu beigetragen, die Grenzen bisheriger Modelle für die Brustdosimetrie in der Mammographie, der Tomosynthese und bei Brust-CTs aufzuzeigen. Wir freuen uns alle sehr, dass er sein umfassendes Fachwissen in die Entwicklung und Optimierung der Bildgebungskette für den IzoView Brust-CT-Scanner einbringen wird." Als Leiter der Abteilung für Bildgebungstechnologie wird Dr. Hernandez eng mit Dr. Younes Achkire, Executive Vice President of Product Engineering, zusammenarbeiten, um IzoView auf den Markt zu bringen. "Das IzoView Brust-CT-System wird die Möglichkeiten fortschrittlicher Röntgenbildgebungs-Hardware voll ausschöpfen. Es wurde entwickelt, um eine außergewöhnliche Bildqualität für die Erkennung und Diagnose von Brustkrebs zu liefern und gleichzeitig die Bildgebungszeit, Schmerzen und Unannehmlichkeiten für Patient*innen zu minimieren. IzoView ist die Krönung jahrzehntelanger Erfahrung in der Brust-CT, und ich bin zuversichtlich, dass es in den kommenden Jahren eine entscheidende Modalität für die Brustkrebsdiagnose sein wird," sagte Dr. Hernandez. Über Dr. Andrew Hernandez

Dr. Hernandez hat in Biomedizintechnik promoviert und ist derzeit Assistenzprofessor an der University of California, Davis. Zu seinen Schwerpunkten gehören Computersimulationen und das Design neuer Bildgebungsmodalitäten, die Bewertung der Leistung von Modellbeobachtern bei klinisch relevanten Aufgaben sowie die Bewertung der diagnostischen Leistung von Röntgenbildgebungsgeräten. Im Namen des Vorstands

Dr. John McGraw, CEO Bei Anfragen im Bereich Investor Relations wenden Sie sich bitte an:



James Berard

E-Mail: jberard@izocorp.com

Mobiltelefon: 778-228-2314

Gebührenfrei: 1-833-IZOCORP Durchwahl 1 Über die Izotropic Corporation Die Izotropic Corporation ist das einzige börsennotierte Unternehmen, das die spezielle Brust-CT-Bildgebungsplattform IzoView für eine genauere Brustkrebserkennung und -diagnose vermarktet. Um Patient*innen und Anbietern schneller Zugang zu IzoView zu ermöglichen, will Izotropic in einer ersten klinischen Studie die Überlegenheit der diagnostischen Brust-CT-Bildgebung gegenüber diagnostischen Mammographie-Verfahren nachweisen. Die Studie wird im zweiten Quartal 2022 beginnen. In Folgestudien wird Izotropic Plattformanwendungen validieren, einschließlich radiologisches Brustscreening, Behandlungsplanung, Überwachung in der chirurgischen Onkologie, Brustrekonstruktion und Implantatüberwachung in der plastischen und Rekonstruktionschirurgie. Weitere Informationen über die Izotropic Corporation finden Sie auf ihrer Website unter izocorp.com und in ihrem Profil auf SEDAR unter sedar.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Dieses Dokument kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die auf den aktuellen Schätzungen, Annahmen, Prognosen und Erwartungen des Managements, des Geschäfts und der Kenntnis des relevanten Marktes und wirtschaftlichen Umfelds des Unternehmens basieren. Das Unternehmen hat versucht, solche Informationen und Aussagen im Zusammenhang mit jeglicher Diskussion über zukünftige Ereignisse, Trends oder Aussichten oder zukünftige operative oder finanzielle Leistung nach Möglichkeit mit Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "vorstellen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "vielleicht", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "abzielen", "Potenzial", "wird", "würde", "könnte", "sollte", "weiterhin", "erwägen" und andere ähnliche Ausdrücke und Ableitungen davon zu kennzeichnen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter. Diese Aussagen sind keine Leistungsgarantien und beinhalten schwer zu kontrollierende oder vorherzusagende Risiken und Ungewissheiten. Diese könnten dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des Unternehmens erheblich vom Inhalt und den Auswirkungen solcher Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, um neue Informationen oder das Eintreten zukünftiger Ereignisse oder Umstände wiederzugeben, sofern gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist. Weder das Unternehmen noch seine Aktionär*innen, leitenden Angestellten und Berater*innen haften für Maßnahmen und deren Ergebnisse, die von einer Person auf Grundlage der hierin enthaltenen Informationen ergriffen wurden, insbesondere Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens. Nichts in diesem Dokument sollte als medizinischer oder sonstiger Rat jeglicher Art angesehen werden. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/102212 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/102212

