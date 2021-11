Breaking News!: TAAT Global - Nächster Export in die Europäische Union!

Anzeige / Werbung

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) liefert die erste Tranche nach Österreich, in mein Heimatland, was mich dann schon irgendwie ein wenig stolz macht.

Die tabak- und nikotinfreie Zigarette von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW), die aber wie eine normale Zigarette schmecken soll, hat in den letzten Monaten schon einen beeindruckenden Siegeszug gezeigt und dieser ist auch weiterhin nicht zu stoppen:

TAAT Finalizes First Commercial Order for Austria

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) gibt bekannt, dass man eine Bestellung im Wert von 60.000 € (ca. 86.400 CAD) als Anfangsbestand für die Markteinführung aller drei TAAT-Sorten in Österreich ab dem ersten Quartal 2022 erhalten hat. Mit dieser Bestellung für Österreich beginnt TAAT seine zweite Einführung in der Europäischen Union. Gleichzeitig wird an TAAT-Einführungen in Irland, Großbritannien und Australien gearbeitet, während man die vorhandene Präsenz im Einzelhandel und online in den Vereinigten Staaten weiter ausbaut.

Der weltweite Tabakmarkt hat sich in den letzten Jahren stark verändert, und in Österreich, wo die Raucherquoten nach wie vor relativ hoch sind (d.h., ich glaube, dass dies ein sehr vielversprechender Markt für unsere nächste Einführung von TAAT ist). Vor 13 Jahren waren fast die Hälfte aller österreichischen Erwachsenen Raucher, eine Zahl, die unter anderem aufgrund des jüngsten Rauchverbots in Innenräumen, das in Kombination mit anderen Veranstaltungen wie dem EU-weiten Mentholverbot attraktive Möglichkeiten für bessere Alternativen wie TAAT, um Marktanteile zu gewinnen. Es scheint, dass die etablierten Akteure der Tabakindustrie diese Marktumstände zur Kenntnis genommen haben, so hat beispielsweise Philip Morris International erst im vergangenen Frühjahr eine IQOS-Boutique in Österreich eröffnet, obwohl er bereits 226 Filialen in anderen Teilen der Welt eröffnet hatte. Ich bin daher sehr zuversichtlich, dass sich dieser erste kommerzielle Auftrag von TAAT in Österreich gut entwickeln und die Grundlage für eine groß angelegte Markteinführung gelegt wird, während wir die globale Marktpräsenz von TAAT weiter ausbauen.

TAAT Global Alternatives Inc.*

WKN: A3CNZW CSE: TAAT

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) hat das Rüstzeug zum "Disruptor". - Ein Unternehmen, das eine gesamte Industrie grundlegend verändern kann, so wie es Tesla im Automobilmarkt und Beyond Meat im Lebensmittelmarkt geschafft haben. Der Grund dafür ist, dass das kanadische Start-up eine Zigarette erfunden hat, die komplett ohne Tabak und ohne Nikotin auskommt, aber wie eine echte Zigarette schmecken soll. Das Herstellungsverfahren ist zum Patent angemeldet.

Revolutioniert TAAT die Tabakindustrie?

1,1 Milliarden Raucher könnten vor einer großen Revolution stehen und die eine Billiarde US-Dollar (1.000 Milliarden) schwere Tabakindustrie vor einem totalen Umbruch! Im Mittelpunkt steht tatsächlich TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW)! Die Taat Beyond Tobacco -Zigaretten bilden eine Sonderklasse in diesem Feld, eine tabaklose Zigarette, die wie eine "echte Zigarette" riecht und schmeckt und somit gleichzeitig negative Elemente wie den süchtig machenden Nikotingehalt eliminiert, obwohl sie zu 100% aus natürlichen Zutaten besteht!

In mehr als 1.000 Shops in den USA, aber auch in UK, Irland und bald auch in Australien werden bereits TAAT Zigaretten verkauft.

Garant für den Erfolg?

Setti Coscarella, bis vor wenigen Monaten noch leitender Stratege im Bereich Reduced Risk Products bei Philip Morris International (NYSE: PM), dem weltweit größten Tabakunternehmen, quittierte seinen Posten bei Philip Morris und nahm den Job des Chief Executive Officers von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) an (Newslink), angeblich nachdem er zwei Beyond Tobaco-Zigaretten probiert hatte!

"Alles unter 5 Milliarden Dollar Börsenwert für TAAT wäre eine Enttäuschung für mich!" ( Video) : Setti Coscarella, CEO von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW )