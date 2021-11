Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch #12: Erste Group-Rally mit Input von Thomas Sommerauer und Wolfgang Matejka, ein positives "Nix" voTeam drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in "Wiener Börse Plausch #12" wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Hauptthema ist heute die sensationelle Platzierung des Caixa-Pakets an der Erste Group, dies mit Inputs von Thomas Sommerauer und Wolfgang Matejka. Weiters widmen wir uns der AT&S und warum der CEO weitere 10 Prozent Kursplus nett finden würde. Dazu aus aktuellem Anlass die erneute Dauerfrage an startup300 und ein 73,3-Prozent-Fall im Vienna MTF. Die November-Folgen vom Wiener ...

