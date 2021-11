Rallye-Alarm an den Aktienmärkten und ein Ende der Aufwärtsbewegung bei Dow Jones, DAX und Co ist nicht in Sicht. Skeptiker warnen vor zu hohen Bewertungen, doch der Aufschwung ist gerechtfertigt, findet Bernd Förtsch, der Herausgeber des AKTIONÄR, und müsste viel stärker ausfallen.In der neuen Folge des Money Train spricht Martin Weiß mit AKTIONÄR-Herausgeber Bernd Förtsch, über die jüngste Entwicklung an den Aktienmärkten, eine mögliche Ampel-Koalition und die Idee der FDP, eine Aktienrente einzuführen.Zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...