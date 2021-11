Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in "Wiener Börse Plausch #12" wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Hauptthema ist heute die sensationelle Platzierung des Caixa-Pakets an der Erste Group, dies mit Inputs von Thomas Sommerauer und Wolfgang Matejka. Weiters widmen wir uns der AT&S und warum der CEO weitere 10 Prozent Kursplus nett finden würde. Dazu aus aktuellem Anlass die erneute Dauerfrage an startup300 und ein 73,3-Prozent-Fall im Vienna MTF. Die November-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von der Rosinger Group, die sich mit einem Angebot an Listing-Interessierte UnternehmerInnen richtet und einen Rekord im Rosgix feiern kann. Risikohinweis: ...

