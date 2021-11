Varta (WKN: A0TGJ5)-Aktien zeigten sich schon in der Vergangenheit oft sehr volatil, was für eine anfällige Ergebnisentwicklung oder starke Konjunkturabhängigkeit des Geschäfts spricht. Heute sind sie auf Xetra um 14,7 % eingebrochen (05.11.2021). Doch auch davor waren sie schon hoch und leicht überbewertet. Korrekturen sind an der Börse normal. Viel wichtiger sind die Gründe dafür und wie sich das Geschäft zukünftig entwickeln wird. Warum sind Varta-Aktien also heute gefallen und wie schlimm wiegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...