Analysten der drittgrößten an der Börse notierten Bank der Welt sehen in Ethereum die bessere Investition im Vergleich zu Bitcoin. Das hat viel mit der Geldmarktpolitik der US-Zentralbank zu tun. JPMorgan rät indirekt zum Kauf von Ethereum, wenn es Kryptowährungen sein sollen, berichtet Business Insider. Bitcoin könne sich schon bald mit einem Problem konfrontiert sehen, meinen Analysten des Bankriesen. Der Grund für diesen vorsichtigen Pessimismus in Richtung Bitcoin ist in den Plänen der US-Zentralbank Federal Reserve zu finden. Abwärtsdruck auf Bitcoin macht Ethereum attraktiver Die ...

