Der Kochlöffel für präziseres Tennisspiel Ein Spaßvogel-Produkt oder mehr? Mehr, denn der MSV Pointer hat mich sofort überzeugt. Schlampig draufknallen geht mit dem Kochlöffel-styled Ding nicht. Wenn man Ballwechsel sucht, muss man gut treffen und da verbessern sich Technik und Koordination automatisch. By the way: Jonáš Forejtek hat den MSV Tennis Pointer seit Kindesjahren fix im Trainingsprogramm. Jonáš Forejtek? Nun, er wurde #1 bei den ITF Juniors und hat 2019 die US Open der Altersklasse gewonnen. Und mir macht es einfach Spaß. Mein liebster Kochlöffel. Yeah! Dieser Prototyp ist mein neuer Sachen-Transporter im Sportrucksack Die Guardmine ist eigentlich ein mobiler Safe mit Alarm, wenn einer klauen will ....

