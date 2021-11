Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX legt in dieser Woche um 2,2% zu und überspringt damit erneut die 3.800-Punkte-Marke. Mit 3.858 Punkten markiert der österreichische Leitin- dex zudem einen neuen Höchststand der letzten 10 Jahre. Die kurze Konsolidierungsphase ist vorbei, die technischen Indikatoren drehen auch kurzfristig wieder alle auf Kaufen. Die Trendstärke hat sich dadurch naturgemäß erhöht, an unserer Feststellung, dass die gleitenden Durschnitte der letzten 50 und 200 Tage beinahe wie mit einem Lineal gezogen unter dem ATX verlaufen, ändert sich nichts. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der ATX in der nächsten Woche eine weitere "Flagge" ausbildet und zurück auf die 3.800-Marke fällt, an unserer generell positiven Sichtweise halten wir jedoch ...

