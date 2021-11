Berlin - Am 11. Spieltag in der Fußball-Bundesliga haben sich Hertha BSC und Bayer Leverkusen mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Die Hertha war in der 42. Minute durch Stevan Jovetic in Führung gegangen und hielt diese fast bis zum Schluss - als mit Robert Andrich ausgerechnet ein früherer Union-Spieler in der 90. Minute für Leverkusen ausglich.



Hertha hatte weniger vom Spiel und ließ zahlreiche Konter-Chancen ungenutzt liegen, von daher ging das Remis in Ordnung. Damit ist Leverkusen auf Rang sechs, die Hertha auf Position 13.

