Für ihn wird es darauf ankommen, drei Felder zu stärken, um eine glaubwürdige Alternative sein zu können. In der Wirtschaftspolitik heißt die Richtung "Unternehmen vor Staat". Die CDU ist die Partei der sozialen Marktwirtschaft, und das heißt, den Firmen Freiheiten zu geben, ohne dass es zu Exzessen kommt. Sie kann sich damit von einer linksdominierten Ampel-Koalition abheben. Gleiches gilt für die äußere und innere Sicherheit. Mehr Soldaten und Polizisten bei besserer Ausrüstung, gepaart mit Stolz auf die Männer und Frauen in Uniform. Das dritte Großthema ist der Klimaschutz. Es bringt für die CDU nichts, die Grünen zu überholen. Vertrauen in den Erfindergeist und die Unternehmen statt staatlicher Steuerung über Verbote kann der richtige Ansatz sein.



