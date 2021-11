Nachdem das US-amerikanische Unternehmen Tesla im letzten Jahr eine limitierte Reihe an Tequila in den USA auf den Markt brachte, soll in diesem Jahr wohl das Tesla Giga Bier folgen.? Gigafactory Grünheide: Produktion soll im Dezember beginnen ? Elon Musk kündigt Giga Bier an ? Berliner Unternehmen beantragt Markenrechte für das Giga Bier noch vor TeslaTag der offenen Tür in deutscher GigafactoryAnfang Oktober wurde in Grünheide eine Mischung aus einem Volksfest und einem ...

