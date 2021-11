REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" (Regensburg) zu: Ampel-Parteien/Corona-Regeln:

Das Virus wartet nicht, bis der schwerfällig Politikapparat in die Gänge kommt. Und die künftige Ampel-Regierung darf sich angesichts der sich zuspitzenden Lage nicht wegducken. Sie sollte noch in dieser Woche die Weichen für umfangreichere Schutzmaßnahmen stellen. Die Wiedereinführung kostenloser Bürgertests gehört unbedingt dazu. Dass die Menschen für Antigen-Schnell- und PCR-Tests tief in die Tasche greifen sollten, hat die Impfwilligkeit keineswegs erhöht. Wahrscheinlich wurde die Verbreitung des Virus durch Impf- und Testverweigerer sogar noch beschleunigt./yyzz/DP/mis