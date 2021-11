MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" (Mainz) zu 2G/Tests:

2G schließt einen Teil der Bevölkerung aus, trifft aber nicht immer die richtigen: Am dringendsten ist es, die Impflücken bei den Alten und sozial Schwachen zu schließen - die wird man mit 2G in Clubs, Restaurants und Theatern kaum zur Impfung motivieren. Stattdessen erhöht es die Polarisierung in der Gesellschaft. Gemeint sind nicht radikale Impfgegner, die eh nicht zu erreichen sind; sondern 2G spaltet auch die "normale" Bevölkerung, wie zahlreiche Diskussionen dazu zeigen. Wer all dies außer Acht lässt, überschätzt die Wirkung und unterschätzt die Gefahren von 2G./yyzz/DP/mis