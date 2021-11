HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" (Hof) zur CDU:



Die Aufgaben, die vor einem neuen CDU-Chef liegen, sind groß. Seit dem Abgang von Angela Merkel als Parteichefin Ende 2018 ist die Partei nicht zur Ruhe gekommen. Jetzt, in der Opposition gilt es, den inhaltlichen Kurs zu finden, der verlorene Wähler zurückholen kann. Gleich, in welche Richtung es gehen soll: Will die CDU wieder Tritt fassen, muss der neue Parteichef alle Lager auf diesem Weg mitnehmen./yyzz/DP/mis