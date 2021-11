EQS Group-Ad-hoc: Bystronic AG / Schlagwort(e): Personalie

Bystronic AG: Veränderungen im Verwaltungsrat nach erfolgreicher Transformation



08.11.2021 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR Veränderungen im Verwaltungsrat nach erfolgreicher Transformation Als Verwaltungsratspräsident hat Ernst Bärtschi die strategische Transformation der Conzzeta Gruppe zur Bystronic AG massgeblich vorangetrieben und tritt nun nach erfolgreichem Abschluss per Generalversammlung 2022 zurück. Der Verwaltungsrat schlägt Heinz Baumgartner als Präsidenten und Inge Delobelle als neues Mitglied vor. Zürich, 8. November 2021 - Ernst Bärtschi hat die strategische Transformation der Conzzeta Gruppe als diversifiziertes Industriekonglomerat hin zur Bystronic AG als fokussierter, weltweit führender Anbieter von hochwertigen Lösungen in der Blechbearbeitung entscheidend vorangetrieben. In dieser Transformationsphase hat er die nötige Stabilität sichergestellt und damit zum Erfolg beigetragen. Mit dem Abschluss der Transformation tritt er auf eigenen Wunsch per Generalversammlung 2022 altershalber aus dem Gremium zurück. Der Verwaltungsrat dankt Ernst Bärtschi für seinen Beitrag. Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären an der ordentlichen Generalversammlung im April 2022 die Wahl von Heinz Baumgartner als neuen Präsidenten vor. Er ist seit 2020 Mitglied des Gremiums und verfügt als CEO und Verwaltungsrat von Schweiter Technologies über langjährige Erfahrung in der Industrie. Zudem schlägt der Verwaltungsrat die Wahl von Inge Delobelle als neues Mitglied vor. Inge Delobelle ist CEO Europa und Afrika bei TK Elevator (vormals thyssenkrupp Elevator) und bringt neben der internationalen Erfahrung in der Aufzugsindustrie fundierte Kenntnisse aus den Bereichen Innovation, Service und Digitalisierung mit. Damit verstärkt der Verwaltungsrat diese Kernkompetenzen im Gremium weiter. Weitere Informationen

Die Lebensläufe der bisherigen und neu zur Wahl vorgeschlagenen Mitglieder sind auf der Website von Bystronic verfügbar. Weitere Informationen folgen mit der Einladung zur Generalversammlung 2022. https://ir.bystronic.com/de/corporate-governance/verwaltungsrat.php

Für Fragen: Investor Relations

Patrizia Meier

Mobile +41 79 637 46 33

patrizia.meier@bystronic.com Media Relations

Michael Präger

Mobile +41 79 870 01 43

michael.praeger@bystronic.com

Über Bystronic

Bystronic (SIX: BYS) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich der Blechbearbeitung. Im Fokus steht die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Die intelligente Vernetzung der Laserschneidsysteme und Abkantpressen mit innovativen Automations-, Software- und Servicelösungen ist der Schlüssel zur umfassenden Digitalisierung der Blechindustrie. Der operative Hauptsitz von Bystronic liegt in Niederönz, Schweiz. Weitere Entwicklungs- und Produktionsstandorte befinden sich in Sulgen (Schweiz), Gotha (Deutschland), Cazzago San Martino und San Giuliano Milanese (Italien), Tianjin und Shenzhen (China) sowie Hoffman Estates (USA). In über 30 Ländern sind wir mit eigenen Verkaufs- und Servicegesellschaften aktiv und in zahlreichen weiteren Ländern mit Agenten vertreten. Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche Unsicherheiten und Risiken unterliegen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen Aussagen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Ungewissheiten und Risiken hängen u.a. mit Faktoren zusammen, die nicht durch Bystronic beeinflusst oder genau vorausgesagt werden können, wie insbesondere zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen oder das Verhalten anderer Marktteilnehmer. Leser werden darauf hingewiesen, kein übermässiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen, da sich diese nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Bystronic lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren.

Datei: Veränderungen im Verwaltungsrat nach erfolgreicher Transformation

