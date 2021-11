DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/6. und 7. November 2021

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Hochtief mit Gewinnwarnung wg Altprojekts in Chile

Ein altes Projekt aus dem Jahr 2012 führt bei Hochtief zu einer außerordentlichen Einmal-Belastung von 195 Millionen Euro beim Konzerngewinn. Das teilte der Baukonzern nach einem Schiedsgerichtsurteil zum Bau eines Wasserkraftwerks in Chile mit. 146 Millionen davon sind laut Hochtief relevant für den Cashflow.

Kretinsky-Anteil bei Aareal könnte ausgebaut werden

Der Einstieg des tschechischen Investors Daniel Kretinsky bei der Aareal Bank könnte laut Euro am Sonntag strategisch angelegt sein. Die Aareal Bank hatte vor einigen Tagen bekanntgegeben, dass Kretinsky 3,08 Prozent der Aktien erworben habe. "Wir glauben, dass Daniel Kretinsky dieses Engagement wertorientiert vorantreiben wird, also auf eine Aufspaltung zielen könnte", zitiert die Zeitung einen nicht namentlich genannten Manager eines Aareal-Bank-Großaktionärs, der ergänze: "Wir glauben angesichts seiner sonstigen Beteiligungen auch nicht, dass er es bei den drei Prozent belässt."

Bouygues kauft Engie-Dienstleistungstochter Equans

Bouygues hat den Zuschlag für die Engie-Dienstleistungstochter Equans erhalten. Nun will der französische Mischkonzern seinen Dienstleistungsbereich mit Equans verschmelzen. Pro Forma habe das neue Unternehmen auf Basis der 2020er Zahlen mit 96.000 Beschäftigten 16 Milliarden Euro umgesetzt, teilte Bouygues mit. Als Schwerpunkt des neuen Unternehmens stellt Bouygues unter anderem das CO2-Mangement für Kunden heraus. Die Synergien werden mit jährlich 120 bis 200 Millionen Euro angegeben.

Berkshire Hathaway macht 10,34 Mrd USD Nettogewinn

Berkshire Hathaway hat im dritten Quartal unter dem Strich netto 10,34 Milliarden Dollar verdient. Wie die Anlagegesellschaft von Warren Buffett mitteilte, lag der Gewinn je Aktie bei 6.882 Dollar. Der operative Gewinn lag bei 6,74 Milliarden, der Gewinn aus Investments und Derivaten bei 3,8 Milliarden.

Musk lässt auf Twitter über Verkauf von Tesla-Aktien abstimmen

Tesla-Gründer Elon Musk hat seine Anhänger auf Twitter über den Verkauf von zehn Prozent seiner Aktien an dem US-Elektroautobauer abstimmen lassen. "In letzter Zeit wird viel über nicht realisierte Gewinne als Mittel zur Steuervermeidung gesprochen", schrieb der Multimilliardär am Samstag in dem Onlinedienst. "Daher schlage ich vor, zehn Prozent meiner Tesla-Aktien zu verkaufen." Musk versprach, sich an das Abstimmungsergebnis zu halten.

Verdi ruft zum Streik bei Commerzbank auf

Im Rahmen der Tarifauseinandersetzung mit dem Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes ruft die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) am Mittwoch (10.11.) die Beschäftigten an allen Commerzbank-Standorten bundesweit ganztägig zum Streik auf. Darüber hinaus werden auch Angestellte der Commerzbank-Tochtergesellschaften ComTS (Commerzbank Transaction Services) zum Streik aufgerufen.

Auslastung der Bahn fast auf Vorkrisenniveau

Die Deutschen reisen trotz steigender Corona-Zahlen wieder mehr mit der Bahn. Die Auslastung der Fernverkehrszüge stieg nach Informationen der Zeitung Bild am Sonntag von Mai (23 Prozent) über Juli (39 Prozent) auf 45 Prozent im September. Ende Oktober war demnach bereits wieder jeder zweite Platz besetzt (rund 50 Prozent). Vor Corona waren es durchschnittlich 56 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2021 00:38 ET (05:38 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.